Ölümüne kurtarma

Diyarbakır'da ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı gebenin hayatını kurtardı. Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü'nde yaşayan 4 aylık hamile Fener Aslan'ın 2 gün önce kanaması başladı. Hasta için yardım çağrıldı. Ancak ambulans, karla kaplı köye ulaşamadı. Bunun üzerine 4 kişilik sağlık ekibi, helikopter ambulansla ölümü göze alarak, pisti olmayan ve bir tarafı uçurum olan dağlık alana iniş yaptı. Köylüler de hastayı battaniyeyle helikoptere kadar taşıdı. Zorlu yolculuğun ardından hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi oyduğu açıklandı.