Ölüm uykusu

Cani evlat, anne ve babasını uykularında acımasızca öldürdü. Olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. 18 yaşındaki M.M.jandarmayı aradı "Anneve babamı yatakta ölübuldum" dedi. Ekipler hemen olay yerine gitti. Erol Mercimek (44) ile eşi Elif'in (46) kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Çiftin av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edildi. M.M.'nin harketlerinden şüphelenen jandarma, gencin ifadesini aldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.M., anne ve babasınıuyurken vurduğunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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