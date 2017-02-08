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Ölüm uykusu

Ölüm uykusu
Cani evlat, anne ve babasını uykularında acımasızca öldürdü. Olay 'ta yaşandı. 18 yaşındaki M.M. jandarmayı aradı "Anne ve babamı yatakta ölü buldum" dedi. Ekipler hemen olay yerine gitti. Erol Mercimek (44) ile eşi Elif'in (46) kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Çiftin av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edildi. M.M.'nin harketlerinden şüphelenen jandarma, gencin ifadesini aldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.M., anne ve babasını uyurken vurduğunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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