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'de çıları şok eden olay!

'nin Kandıra ilçesinde tutmak için tekne ile açılan balıkçıların ağına bu kez balıkla birlikte 700 kiloluk bir leşi takıldı.

Balıkçılar şok oldu! Denizden öyle bir şey çıktı ki...
Kandıra Kefken sahilinde Hicaz adlı tekne ile limandan açılan Ali Koç ve Koç adlı çılar ağlarına büyük ağırlıkta bir av takılınca heyecan içerisinde ağı tekneye çekmeye başladı. Ali ve Deniz Koç bir süre sonra ağları çektiklerinde balıklarla birlikte yaklaşık 700 kilo ağırlığında bir leşini görünce şoke oldu. Balıkçılar, dananın yurt dışından ithal edilen hayvanları taşıyan bir gemiden düşmüş olabileceğini tahmin etti.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 21:50
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