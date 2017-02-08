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Kayınpeder cinayeti

Kayınpeder cinayeti
Samsun'da yaşayan müteahhit Aygün Eskitlioğlu (41) ile eşi 'nun arası açıldı. Genç kadın babaevine döndü. Karısıyla barışmak isteyen Eskitlioğlu kayınpederine gitti. Kayınpeder Ayhan Y. ile damat Eskitlioğlu arasında tartışma çıktı. Ayhan Y. damadına kurşun yağdırdı. Aygün Eskitlioğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınpeder ise gözaltına alındı. İfadesinde "Kızımla aralarında sorun vardı. Olay günü evime gelip kapıyı tekmelemeye başladı. Elinde tabanca olduğunu görünce ben de tabancamı aldım ve apartmanın içinde birbirimize ateş ettik" dedi. Kızı Nurçin Eskitlioğlu ile birlikte polisteki sorgusu tamamlanan Ayhan Y. adliyeye sevk edildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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