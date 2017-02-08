Katil kocaya 19 yıl hapis

Eskişehir'debir otelde çalışan 3çocuk babası İsmetAteş (53), eşi SelimeAteş'le (49) ceptelefonunu açmadığıgerekçesiyle tartıştı. Daha sonra, 8 yıl önceboşanıp tekrar evlendiği karısını kalbindenbıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan öfkelikoca, aldatıldığını iddia etti. Çocukları dababalarından şikayetçi olmadı. Geçen yıl meydanagelen cinayetin davası dün karara bağlandı.İsmet Ateş19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Öldürülen Selime Ateş'in annesi FikriyeÇoban da sanığa verilen cezanın az olduğunusöyleyerek "19 yıl ceza az, 40 yıl olsun" dedi.
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