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Katil kocaya 19 yıl hapis

Katil kocaya 19 yıl hapis
Eskişehir'de bir otelde çalışan 3 çocuk babası İsmet Ateş (53), eşi Selime Ateş'le (49) cep telefonunu açmadığı gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra, 8 yıl önce boşanıp tekrar evlendiği karısını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan öfkeli koca, aldatıldığını iddia etti. Çocukları da babalarından şikayetçi olmadı. Geçen yıl meydana gelen cinayetin davası dün karara bağlandı. 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Selime Ateş'in annesi Fikriye Çoban da sanığa verilen cezanın az olduğunu söyleyerek "19 yıl ceza az, 40 yıl olsun" dedi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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