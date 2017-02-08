kardeşleri duvar ayırdı

Feci olay Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde meydana geldi. Yusuf Hamza Yıldırım (10)ile kardeşi Birdal (8) babalarıylabirlikte GülahmetKöyü'ndeki taziye evine gitti. Hamza ve Birdal taziye evinden çıkarak sokaktaki bahçe duvarının dibinde oynamaya başladı. Duvar bir anda Yusuf ile Birdal'ın üzerine yıkıldı. Köy sakinleri olayı fark ederek çocukları taşların altından çıkardı. Talihsiz kardeşler Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Birdal Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Hamza ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acılı babanın feryadı yürek burktu.
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