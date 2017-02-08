Kara harekatı

Müge Anlı, 1990 yılında Mekke’de kaybolan Fahire Kara’nın Suudi Arabistan’da yaşadığını belgeledi. Yaşlı kadının çocukları ise annelerinin yurda getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.
Araştırmacı-gazeteciMüge Anlı, ATV'de izlenmerekorları kıran "Tatlı Sert"programıyla başarılara imza attı. Dedektifgibi iz sürerek çok sayıda kayıp olayınıaydınlattı. Anlı ve ekibi, son olarak 1990yılında Mekke'de öldüğü düşünülenFahire Kara'nın yaşadığını kanıtladı.Kara olayıyla ilgili önemli bir gelişmeyaşandı. Suudi Arabistan'da alıkonulduğuöğrenilen Kara'nın yurda getirilmesi içinCumhurbaşkanlığı'na çağrı yapıldı. Herşey, 12 çocuk annesi Batmanlı Kara'nıneşiyle hac ibadetini yerine getirmek için1990'da Mekke'ye gitmesiyle başladı.Burada yaşanan izdiham sırasındayaralanan Kara'dan bir daha haberalınamadı. Kara'nın öldüğünü düşünen eşiise Türkiye'de yeni bir hayata başladı.
'KENDİLERİNİ KURTARMIŞLAR'
Müge Anlı, 26 yıldır öldüğü düşünülenKara'nın durumunu ekrana taşıdı. SuudiArabistan'dan programa bağlananonlarca kişi, Kara'yı Suudi Arabistan'dagördüklerini anlattı. Kara'nın 85 yaşındakiYemenli bir adam ile zorla evlendiğive ondan 3 çocuğu olduğu ortayaçıktı. Arandığını öğrenen Kara'nın isekocasının ceza almasından korktuğu içinsessiz kaldığı açıklandı. Anlı ve ekibi,Fahire Kara'nın Suudi Arabistan'daevli olduğu kişinin akrabasına ulaştı.Söz konusu kişi, Kara'nın televizyondaçocuklarını görünce "Kendilerinikurtarmışlar" dediğini aktardı.Bu gelişmelerin ardından yaşadığıkesinleşen ve yeni fotoğrafları ortayaçıkan Kara'nın Türkiye'deki çocukları,annelerinin bulunup yurda getirilmesiiçin Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'a çağrı yaptı. Anlı da 13Şubat'ta Arabistan'a gidecek olanCumhurbaşkanı Erdoğan'a Kara'nınkaybını bildiren bir yazı yazdı.Erdoğan'dan Kara'nın durumuylailgili yardım istendiği vurgulandı.
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