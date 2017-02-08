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Kara harekatı

, 1990 yılında Mekke’de kaybolan ’nın Suudi Arabistan’da yaşadığını belgeledi. Yaşlı kadının çocukları ise annelerinin yurda getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.

Kara harekatı
Araştırmacı-gazeteci , ATV'de izlenme rekorları kıran "Tatlı Sert" programıyla başarılara imza attı. Dedektif gibi iz sürerek çok sayıda kayıp olayını aydınlattı. Anlı ve ekibi, son olarak 1990 yılında Mekke'de öldüğü düşünülen Fahire Kara'nın yaşadığını kanıtladı. Kara olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'da alıkonulduğu öğrenilen Kara'nın yurda getirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na çağrı yapıldı. Her şey, 12 çocuk annesi Batmanlı Kara'nın eşiyle hac ibadetini yerine getirmek için 1990'da Mekke'ye gitmesiyle başladı. Burada yaşanan izdiham sırasında yaralanan Kara'dan bir daha haber alınamadı. Kara'nın öldüğünü düşünen eşi ise Türkiye'de yeni bir hayata başladı.

'KENDİLERİNİ KURTARMIŞLAR'
Müge Anlı, 26 yıldır öldüğü düşünülen Kara'nın durumunu ekrana taşıdı. Suudi Arabistan'dan programa bağlanan onlarca kişi, Kara'yı Suudi Arabistan'da gördüklerini anlattı. Kara'nın 85 yaşındaki Yemenli bir adam ile zorla evlendiği ve ondan 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Arandığını öğrenen Kara'nın ise kocasının ceza almasından korktuğu için sessiz kaldığı açıklandı. Anlı ve ekibi, 'nın Suudi Arabistan'da evli olduğu kişinin akrabasına ulaştı. Söz konusu kişi, Kara'nın televizyonda çocuklarını görünce "Kendilerini kurtarmışlar" dediğini aktardı. Bu gelişmelerin ardından yaşadığı kesinleşen ve yeni fotoğrafları ortaya çıkan Kara'nın Türkiye'deki çocukları, annelerinin bulunup yurda getirilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Anlı da 13 Şubat'ta Arabistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kara'nın kaybını bildiren bir yazı yazdı. Erdoğan'dan Kara'nın durumuyla ilgili yardım istendiği vurgulandı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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