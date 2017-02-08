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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı gözaltında

​Hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı gözaltında

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası yeniden gözaltına alındı.

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası, polis ekipleri Ö.C'nin evine gitti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ö.C'nin bugün gözaltında tutulacağı, yarın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın bugün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 17:05
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