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İlk hedef Rusya’ydı

’a kaçan darbeci 8 askerin iadesi için hazırlanan dosyada cuntacıların kaçmak için önce Rusya ve Ukrayna’yı düşündüğü ortaya çıktı. Hainler iade edilmemeyi garantilemek için Yunanistan’ı seçti.

İlk hedef Rusya’ydı
FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'a kaçan firari 8 cuntacının iadesi için hazırlanan dosyada, hainlerin kaçış planları ortaya çıktı. İade dosyasında yer alan ifade ve tespitlere göre, darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından 8 darbeci askerin 2 adet Skorsky ve 1 adet UH-1 tipi helikopteri 66. Zırhlı Mekanize Tugayı'na getirip bıraktı. İlk başta 12 kişi olan grup Skorsky S70 helikopterle ilk olarak Riva'da bir araziye indi. Burada bir süre telefon görüşmesi yapan darbeciler, daha sonra kaçma planı yapmaya başladı. Ancak 4 asker bu plana karşı çıktı. Dosyada yer alan ve kaçma planına karşı çıkan 4 askerin ifadesinde, 8 darbeci askerin kendilerine, "Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu" dediği kaydedildi. İfadelere göre, 8 darbeci asker önce Rusya'yı düşündü, ancak Türkiye ile son zamanlarda arasının iyi olması nedeniyle vazgeçti. 8 cuntacı iç karışıklık olduğu için teslim edilme endişesiyle Ukrayna'dan da vazgeçti. Darbeci askerler son olarak Yunanistan'a gitmeye karar verdiği ve kaçmaya karşı çıkan 4 askeri geride bıraktıkları aktarıldı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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