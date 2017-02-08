İlk hedef Rusya’ydı

Yunanistan’a kaçan darbeci 8 askerin iadesi için hazırlanan dosyada cuntacıların kaçmak için önce Rusya ve Ukrayna’yı düşündüğü ortaya çıktı. Hainler iade edilmemeyi garantilemek için Yunanistan’ı seçti.
FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan firari 8 cuntacının iadesi için hazırlanan dosyada, hainlerin kaçış planları ortaya çıktı. İade dosyasında yer alan ifade ve tespitlere göre, darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından 8 darbeci askerin 2 adet Skorsky ve 1 adet UH-1 tipi helikopteri 66. Zırhlı Mekanize Tugayı'na getirip bıraktı. İlk başta12 kişi olan grup Skorsky S70 helikopterle ilkolarak Riva'da bir araziye indi. Burada bir süre telefon görüşmesi yapan darbeciler, daha sonra kaçmaplanı yapmaya başladı. Ancak 4 asker bu plana karşı çıktı. Dosyada yer alan ve kaçma planına karşı çıkan 4 askerin ifadesinde, 8 darbeci askerin kendilerine, "Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu" dediği kaydedildi. İfadelere göre, 8darbeci asker önce Rusya'yıdüşündü, ancak Türkiye ileson zamanlarda arasının iyiolması nedeniyle vazgeçti.8 cuntacı iç karışıklıkolduğu için teslim edilmeendişesiyle Ukrayna'dan davazgeçti. Darbeci askerler son olarak Yunanistan'a gitmeye karar verdiği ve kaçmayakarşı çıkan 4 askeri geride bıraktıkları aktarıldı.
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