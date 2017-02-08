Hızlı ve azimli64

Tokat'ta yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi Ayşe Altunordu (64), ehliyet almak için kursa yazıldı. Azmiyle herkesi şaşırttı. İki kez girdiği ehliyet sınavından sonra direksiyon sınavını tek seferde geçen kadın, posta ile gelen ehliyetini aldı. "Öğrenmenin yaşı yok" diyen Ayşe Altunordu, "Heves eden çalışan her şeye muvaffak oluyor. Yaklaşık iki ay yazılı sınavı için gece-gündüz çalıştım. Yazılı sınavı ikinci de geçtim, direksiyonu da tek sınavda geçtim. Evdekilerden kaza yaparım diye razı olmayanlar oldu ama ehliyetimi kazandım. Tuttuğunu koparan bir kişiyim. Ehliyetimin olması çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı.