Hızlı ve azimli64

Tokat'ta yaşayan 4 çocuk annesi ve 9torun sahibi Ayşe Altunordu (64), ehliyetalmak için kursa yazıldı. Azmiyle herkesi şaşırttı.İki kez girdiği ehliyet sınavından sonra direksiyonsınavını tek seferde geçen kadın, posta ile gelenehliyetini aldı. "Öğrenmenin yaşı yok" diyen AyşeAltunordu, "Heves eden çalışan her şeye muvaffakoluyor. Yaklaşık iki ay yazılı sınavı için gece-gündüzçalıştım. Yazılı sınavı ikinci de geçtim, direksiyonuda tek sınavda geçtim. Evdekilerden kaza yaparımdiye razı olmayanlar oldu ama ehliyetimi kazandım.Tuttuğunu koparan bir kişiyim. Ehliyetiminolması çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı.
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