Hediye bisiklet satışta

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Türkiye'de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat' programı kapsamında öğrencilere dağıtılan ücretsiz bisikletler internette satışa çıkarıldı. Fiyatı 100 ila 300 lira arasında satılan bisikletleri görenler, "Bu kadar da olmaz" demeden edemedi. Vatandaşlar milli kaynaklarla alınan bisikletlerin satılmasının önüne geçilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı ülke genelinde son 2 yılda 65 bin ücretsiz bisiklet dağıtmıştı.