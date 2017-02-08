Hediye bisiklet satışta

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Türkiye'deSağlıklıBeslenmeve HareketliHayat' programı kapsamında öğrencilere dağıtılan ücretsiz bisikletler internette satışa çıkarıldı. Fiyatı 100 ila 300 lira arasında satılan bisikletleri görenler, "Bukadar da olmaz" demeden edemedi. Vatandaşlar milli kaynaklarla alınan bisikletlerin satılmasının önüne geçilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı ülke genelinde son 2 yılda 65 bin ücretsiz bisiklet dağıtmıştı.
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