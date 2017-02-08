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'li serbest bırakıldı

Ağrı Milletvekili Diyarbakır' da gözaltına alındı. Zana ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDPli Leyla Zana serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında Ağrı Milletvekili gözaltına alındı. Zana ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Zana sorgusunun ardından kadlil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 16:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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OZAN OZAN

herkeS başkanlık v.b. bölüneceğiz yazıyor da kimse sormuyor 7 HAZİRANDA CHP HDP İLE KOALİSYON YAPINCA ONA VERECEĞİ BAKANLIKLARA HANGİ PKKLILAR DOLACAKTI. HANİ MEVCUT SİSTEM DAHA İYİYDİ. MHP KABUL ETSE BELKİDE ŞUANDA PKKLILARLA DOLU BAKANLIKLARIMIZ OLACAKTI.BUGÜN MİLLETVEKİLLERİNİN PKK SİLAH KURYELİĞİ YAPTIĞI BİLE ORTAYA ÇIKMIŞKEN ÜSTELİK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2017 17:13
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