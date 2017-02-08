Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı. Zana ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Zana sorgusunun ardından kadlil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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herkeS başkanlık v.b. bölüneceğiz yazıyor da kimse sormuyor 7 HAZİRANDA CHP HDP İLE KOALİSYON YAPINCA ONA VERECEĞİ BAKANLIKLARA HANGİ PKKLILAR DOLACAKTI. HANİ MEVCUT SİSTEM DAHA İYİYDİ. MHP KABUL ETSE BELKİDE ŞUANDA PKKLILARLA DOLU BAKANLIKLARIMIZ OLACAKTI.BUGÜN MİLLETVEKİLLERİNİN PKK SİLAH KURYELİĞİ YAPTIĞI BİLE ORTAYA ÇIKMIŞKEN ÜSTELİK.
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