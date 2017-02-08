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Hayırlı evlat

Karıksız, 3 yıllık ısrarın ardından böbreğiyle annesine hayat verdi. “Anneme canım feda” dedi.

Hayırlı evlat
Bursa'da Nermin Karıksız (50), böbrek yetmezliği hastalığıyla yıllarca mücadele etti. İyileşmesi için böbrek nakli gerekliydi. Karıksız'ın oğlu Muhammed (22), hiç düşünmeden annesine böbreğini vermek istedi. Ancak anne, oğlunun teklifini reddetti. 3 yıl sonra annesini ikna eden Muhammed, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen operasyonla annesine böbreğini verdi. Karıksız, "Ben doğduğum zaman annemin hastalığı ortaya çıkmış. Annemi 3 yıldır nakil için ikna etmeye çalışıyordum. Bana kıyamadığı için kabul etmiyordu" dedi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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