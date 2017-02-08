Hayırlı evlat

Bursa'da Nermin Karıksız (50), böbrek yetmezliği hastalığıyla yıllarca mücadele etti. İyileşmesiiçin böbrek nakli gerekliydi. Karıksız'ın oğlu Muhammed (22), hiç düşünmeden annesine böbreğini vermek istedi. Ancak anne, oğlunun teklifini reddetti. 3 yıl sonra annesini ikna eden Muhammed, UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen operasyonla annesine böbreğini verdi. Muhammed Karıksız, "Ben doğduğum zaman anneminhastalığı ortaya çıkmış. Annemi 3 yıldır nakil için ikna etmeye çalışıyordum. Bana kıyamadığıiçin kabul etmiyordu" dedi.
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