



ASELSAN'ın geliştirdiği lazer güdüm kitleri (LGK), Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

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ASELSAN'ın daha önce TÜBİTAK-SAGE ile birlikte geliştirdiği hassas güdüm kiti HGK bombayı hedefe GPS ile yönlendiriyordu.

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LGK ise 250 kiloluk Mk-82 ve 1 tonluk Mk 84 tipi klasik bombaların hedefini lazer ışınıyla işaretliyor ve hedefin nokta atışıyla vurulmasını sağlıyor.

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Lazerle işaretleme, gökyüzünden ya da yerden yapılabiliyor.

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Akıllı bombalar düşman sahasına girmeden ateşleniyor ve lazer ya da GPS aracılığıyla güdümlenerek hedefine ulaşıyor.





Hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenerek yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalar sayesinde hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı ve uçağın sorti sayısı azalıyor.

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BİR ÇOK ÜLKE YAKIN TAKİPTE

Ürün uçakta taşınmasında ve atılışında, standart bomba taşıyıcıları üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor. Uçakla bomba arasında herhangi bir elektriksel bağlantıya ihtiyaç gerek kalmıyor. Bu özelliği ile LGB'nin uçaklarla uyumluluğu çok kolaylıkla sağlanabiliyor.

F-16 uçağında başarıyla kullanılan LGK, düşük maliyet ve hızlı teslim avantajıyla Ortadoğu, Asya ve kuzey Afrika ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor.