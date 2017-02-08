Görümce dayağı

DuranÜnal ile evli olanAynur Ünal bir sürekayınvalidesine baktı. Bakıma muhtaç olankadın da tapusuz olan 1 dönüm arsayıgelinine bıraktı. Kayınvalide yaklaşık 1 ayönce hayatını kaybetti. Cenazenin ardındanAynur Ünal'ın görümceleri Fadime B. veAyşe A. 1 dönüm arsadan pay istedi.Ünal ise arsadan pay vermek istemedi.Bunun üzerine görümceler birlik olupgelini tekme tokat dövdü. Kavgayakadınların eşleri de dahil oluncaortalık karıştı. Kanlar içinde kalangenç kadın hastaneye kaldırıldı. Taraflarbirbirlerinden şikayetçi oldu.
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