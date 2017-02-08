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Görümce dayağı

Görümce dayağı
Duran Ünal ile evli olan Aynur Ünal bir süre kayınvalidesine baktı. Bakıma muhtaç olan kadın da tapusuz olan 1 dönüm arsayı gelinine bıraktı. Kayınvalide yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybetti. Cenazenin ardından 'ın görümceleri Fadime B. ve Ayşe A. 1 dönüm arsadan pay istedi. Ünal ise arsadan pay vermek istemedi. Bunun üzerine görümceler birlik olup gelini tekme tokat dövdü. Kavgaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. Kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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