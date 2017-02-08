FETÖ'den kurban, katarakt ve su kuyusu dolandırıcılığı

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan kişi, örgütün Kimse Yok Mu Derneği üzerinden kanser hastasının parasını nasıl aldığını, katarakt tedavisi yapılıyormuş, kurban kesiliyormuş ve su kuyusu açtırılıyormuş gibi gösterilerek bağışçıların dolandırıldığını anlattı.

Bilgisine başvurulan kişi, Konya'da FETÖ yapılanmasına bağlı Kimse Yok mu Derneğinde iki yıl gönüllü, daha sonra kadrolu çalışmaya başladığını söyledi.

Evrak işlerini takip ettiği dernekte 2014'e kadar çalıştığını belirten bilgi sahibi, içeride çalışmaya başlayınca dernekte bazı şeylerin usulsüz yapıldığını görmeye başladığını dile getirdi.

Kanunen derneğe yapılan 8 bin liraya kadar olan bağışların makbuz karşılığı alınabileceğini aktaran kişi, "8 bin liranın üzerindeki bağışların ise banka hesabına yatırılarak alınması gerekiyor ancak burada 8 bin liranın üzerindeki bağışların bankaya yatırılmadan alındığına birçok kez şahit oldum. Gayriresmi alınan paraların FETÖ yapılanmasının gayriresmi işlerinde kullanıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

KANSER HASTASI KADININ PARASINI "SU KUYUSU YAPTIRACAĞIZ" DİYEREK ALMIŞLAR

İfadesini verdiği bir örnekle sürdüren bilgi sahibi, şunları kaydetti:

"Örneğin, 17-25 Aralık sürecinden yaklaşık 1-2 ay kadar önce bir kişi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 80 yaşlarındaki annesinin iki evini 400 bin liraya sattığını, bunu da derneğe bağışlayacağını iletti. Bunun üzerine kadın ve oğlu ziyaret edildi. Birkaç gün sonra kadından 400 bin lirayı aldılar. Paranın akıbeti konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Normal şartlarda paranın banka yoluyla dernek hesabına yatırılması ve dekontunun bağış yapana verilmesi gerekmektedir. Kadının oğlu sürekli derneği arayıp annesinin parayı Afrika ülkelerinde su kuyusu açılması ve oradaki insanların katarakt ameliyatı olması için bağışladığını, makbuz istediğini söylüyordu. Dernekte çalıştığım süre boyunca bu kişiye makbuz verilmedi."

YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLEN AMELİYATLARLA BAĞIŞÇILAR KANDIRILMIŞ

Afrika'da yaygın bir hastalık olan kataraktın tedavisi için kişi başı 100 dolar bağış toplandığını anlatan bilgi sahibi, paraların büyük bölümünün ameliyat için kullanılmadığını savundu.

Bilgi sahibi, bazı bağışçıların katarakt için yaptıkları bağışla ameliyat edilen kişinin fotoğrafını görmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zaten bağışçıdan para almadan önce ameliyat olan kişinin ameliyattan sonraki fotoğrafının çekilip belgesiyle verileceği söyleniyordu. Katarakt ameliyatı için toplanan paralarla ameliyat yaptırılmıyor, bu paralar örgüt içinde farklı yerlerde kullanılıyordu. 2006'dan 2010'a kadar ameliyatı yapılmış Afrika ülkelerindeki hastaların arşivimizde bulunan fotoğraflarını çıkartarak bir kağıda basmamızı, altına da ameliyat olan şahsın adını, soyadını, uyruğunu ve bağışçının ismini yazmamız istendi. Arşivlerde bulunan göz ameliyatı fotoğraflarını ve internetten indirdiğimiz fotoğrafları kağıda basarak ameliyat olan şahsın ismi ve uyruğuyla ilgili herhangi bir isim yazıp, bu tür sahte evrakları bağışçılara, 'Verdiğiniz bağışla bu kişi ameliyat oldu.' diyerek teslim ederdik. Düzenlenen sahte belgelerle yapılmış gibi gösterilen ameliyatlarla bağışçılar kandırılıyordu."

"BAĞIŞ KURBANLARININ ÇOĞU KESİLMİYORDU"

Kurban bağışında da usulsüzlükler yapıldığını ileri süren bilgi sahibi, örgüt abilerinin topladığı kurban bağışlarının bir kısmının resmiyete girmesi için dernek üzerinden makbuz kestirildiğini, 2013'te kurban bağışı yapan kişilere teşekkür etmek amacıyla toplantı düzenlendiğini söyledi.

"Yeni seslendirme, tarihler ve yazılar koyarak daha önceki dönemlere ait kurban görüntüleri, sanki yeni kesilen kurbanların görüntüsüymüş gibi bağışta bulunan kişilere izlettirildi. Yapılan bağış kurbanlarının çoğu kesilmiyordu. Kurban bağışında bulunan bir kişi görüntülerin eski olduğunu fark etti. Bu kişi bağışladığı kurbanın kesildiğiyle ilgili kendisine bilgi verildiğini ancak inanmadığını söyledi." ifadelerini kullanan bilgi sahibi, Afrika ülkelerinde su kuyusu açtırmak için toplanan yardım parasına ilişkin de ilginç iddialarda bulundu.

"KUYU AÇTIRMA KONUSUNDA ÇOK YOLSUZLUKLAR DÖNÜYORDU"

Bir kuyu açtırma bedelinin ülkeden ülkeye 8 bin ile 50 bin lira arasında değiştiğini belirten bilgi sahibi, şunları anlattı:

"Kuyu açtırma konusunda da çok yolsuzluklar dönüyordu. Açtırılmadığı halde açtırılmış gibi gösterilen kuyuların fotoğrafları çekilerek bağışçıya gösteriliyordu. Bir kuyuya çok defalar farklı bağışçının ismi yazdırılıp fotoğrafları çekilerek yeni yapılmış gibi bağışçıya gösteriliyordu. Bazı bağışçılar açtırmış olduğu kuyuyu görmek için o ülkeye gitmek isterse kuyudaki isim değiştirilerek bağışçının ismi yazılıyordu. Bağışçı da ismini görünce kuyunun bağışladığı parayla açıldığına inanıyordu. Bazen de 8 bin lira civarında bağış yapanlara büyük kuyular gösterilerek, bunu 5-6 hayırseverin birleşerek yaptırdığı söyleniyordu.

Daha önceden o ülkeye gidip kuyuların yerini bilen bağışçılar olursa söz konusu ülkeye gitmeden önce mecburen yeni bir kuyu açılıp bu kişiye gösterilmek zorunda kalınıyordu."