Eş zamanlı dolandırıcılık

Kahramanmaraş'tayaşanan dolandırıcılık olayı,"Bu kadarına da pes!" dedirtti.İddiaya göre İbrahimZ. ile imam nikahlı eşi EbruV.'nin birlikle yaşadığı eve birsüre önce hırsız girdi. Bir avtüfeğiyle 2 altın yüzüğü çalıpkaçtı. Durum polise bildirildi.Ekipler hırsıza ulaşmak içinevi inceledi. Aradan birkaçgün geçti. Çiftin kapısınakendisini polisolarak tanıtan bir kişigeldi. Daha önce gelenpolislerin evdeki paralarınseri numaralarını almayıunuttuğu söyledi. İbrahimZ.'den 63 bin 500 TL alıp evdenayrıldı. Dolandırıldığını anlayanİbrahim Z. soluğu karakolda aldı.Ekipler, polis olduğunu öne sürenMurat O. (35) ile suç ortağı 2 kişiyiyakaladı. Zanlı ifadesinde paralarıİbrahim Z.'nin eşi ile paylaştıklarınıanlattı. Bunun üzerine Ebru V.gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.
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