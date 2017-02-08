Eş zamanlı dolandırıcılık

Kahramanmaraş'ta yaşanan dolandırıcılık olayı, "Bu kadarına da pes!" dedirtti. İddiaya göre İbrahim Z. ile imam nikahlı eşi Ebru V.'nin birlikle yaşadığı eve bir süre önce hırsız girdi. Bir av tüfeğiyle 2 altın yüzüğü çalıp kaçtı. Durum polise bildirildi. Ekipler hırsıza ulaşmak için evi inceledi. Aradan birkaç gün geçti. Çiftin kapısına kendisini polis olarak tanıtan bir kişi geldi. Daha önce gelen polislerin evdeki paraların seri numaralarını almayı unuttuğu söyledi. İbrahim Z.'den 63 bin 500 TL alıp evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan İbrahim Z. soluğu karakolda aldı. Ekipler, polis olduğunu öne süren Murat O. (35) ile suç ortağı 2 kişiyi yakaladı. Zanlı ifadesinde paraları İbrahim Z.'nin eşi ile paylaştıklarını anlattı. Bunun üzerine Ebru V. gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.