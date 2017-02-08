AVRUPA'DA YÜKSELEN TEHLİKE AŞIRI SAĞ

2000'li yılların başından itibaren hissedilmeye başlayan; aşırı sağcı, göçmen karşıtı, İslamofobik ve ayrılıkçı siyasetin etkisi son yıllarda Avrupa'da daha da yükseldi.

Bu aşırılıkçı siyasetin bazı ülkelerin ana söylemi haline gelerek toplum geneline yayıldı.

Avrupa'daki aşırı-sağcı bu yönelim, siyasi olarak; göçmenlere ve müslümanlara karşı dışlayıcı ve ayrımcı yasaklarla kendini gösterdi.

Toplumsal düzeyde ise; şiddet içeren eylemler ile hakaret ve sözlü saldırılar şeklinde zemin buldu.

2016'da Avrupa'da İslamofobik ve göçmen karşıtı saldırı sayısı 2000'den fazladır.

Aşırı sağ partilerin her gün biraz dahataraftar kazanıp iktidara yaklaşması tüm dünya için; savaş tehlikesi, yeni göç dalgaları, ekonomik dalgalanmalar ve azınlıklara karşı şiddet olayları gibi tehdit unsurları içeriyor.



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FRANSA

Ulusal Cephe Partisi

Muhalefette bulunuyor. Son seçimde %28 oranında oy aldı.

Ulusal Çephe Partisi lideri Marine Le Pen, Avrupa'ya gelmek isteyen göçmenleri uluslararası sulara geri atın." diyerek bir skandala imza attı.

Parti, NATO ve AB'den ayrılmayı savunuyor. Anketler, Le Pen'in 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminde şansının yüksek olduğunu gösteriyor.

AVUSTURYA

Avusturya Özgürlük Partisi

Muhalefette bulunan partinin son seçimde aldığı oy oranı yüzde 35.

Parti lideri Norbert Hofer, " Mülteci krizine mantıklı bir tepki için silahlanın." diyebilecek kadar düşman ve ayrılıkçı bir tavır sergiliyor.

Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda AB'den ayrılmayı savunuyor.

Norbert Hofer, 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimini sadece %0,6 oranla kaybetti.

ALMANYA

Almanya İçin Alternatif Partisi

Parti muhalefette bulunuyor ve son seçimde % 7 oy aldı.

AfDlideri Frauke Petry, " Mülteci krizini çözmek için gerekirse silaha başvurun." diyerek tıpkı Avusturya gibi halkı nefret ve ayrılıkçı eylemlere itiyor.

Parti, AB ve Nato üyeliğine eleştirel bakıyor.

2016'da parti, minare ve burka yasağı talep etti.

İlk resmi ulusal seçim manifestosu ise "İslam, Almanya'nın bir parçası değil!" oldu.



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HOLLANDA

Özgürlük Partisi

Parti, Hollanda'da muhalefette bulunuyor ve son seçimde aldığı oy oranı %14.

Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders "Hollanda'yı İslam'dan arındıracağız" diyerek oldukça ayrılıkçı ve İslamofobik bir açıklamada bulundu.

Parti, AB'nin tekrar tartışılması gerektiğini savunuyor.Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istiyor.

2017 seçimlerini kazanması durumunda ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını açıkladı.

YUNANİSTAN

Altın Şafak Partisi

Muhalefette bulunan parti, son seçimde %7 oy aldı.

Altın Şafak Milletvekili Eleftherios Sinadinos, "Bilimsel olarak dile getirildiği gibi,Türkler pis ve kirlidir." diyerek ırçı ve skandal bir söylemde bulundu.

AB ve NATO karşıtı politika izliyor.

Rusya'yı Yunanistan'ın doğal müteffiki olarak tanımlıyor.

Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde oy oranı %20'ye kadar çıkıyor.

İSVİÇRE

İsviçre Halk Partisi

Parti, İsviçre'de Hükümet Konseyi'nde bulunuyor.

İsviçre Halk Partisi'nin son seçimlerde aldığı oy oranı %30.

Parti lideri Jimmie Akesson, "İslamcılar bugünün Nazileridir." diyerek İslamofobik düşüncelerini çekinmeden dile getiriyor.

AB ve NATO ile çok yakın ilişki kurulmasınına karşı çıkıyor.

2009 yılında partinin önerisiyle minare inşasına karşı referandum yapıldı.



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DANİMARKA

Danimarka Halk Partisi

Söz konusu parti, iktidar ortağı ve son seçimlerde oy oranı %21.

Türkiye'nin AB üyeliğine ve AB'nin egemenliğine karşı çıkıyor.

Danimarka Kronu'nu tekre tedavüle sokmayı planlıyor

Çok kültürlülüğü kabul etmiyor ve göçmenlerin ülkeye girişini yasaklamayı savunuyor.

FİNLANDİYA

Fin Partisi

Parti koalisyon ortağı. Son seçimlerde oy oranı %17.

Uluslararası arenada tarafsızlığı savunuyor,NATO ve AB karşıtı politika yürütüyor.

Göçmen karşıtı politika izliyor, gerekirse göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunuyor.

İSVEÇ

İsveç Demokratları Partisi

Parti muhalefette bulunuyor ve son seçimlerde oy oranı %13.

AB karşıtı politika izliyor.

AB ve İsveç'in göçmen politikasını eleştiriyor.

İsveç'in yerli halkı olan Sami'lere tanınan haklara itiraz ediyor.

MACARİSTAN

Daha İyi Bir Macaristan Hareketi (Jobbik)

Parti muhalefette bulunuyor, son seçimde oy oranı %21.

Nato'yu Rusya ile olası çatışma riskini arttırdığı için eleştiriyor.

Küresel kapitalizm,Avrupa'da entegrasyon ve Siyonizm'e karşı politika izleniyor.

İktidara gelmeleri durumunda ölüm cezasını tekrar yürürlüğe koymak istiyor.

Sloganları "Macaristan,Macarlara aittir"