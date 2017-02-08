Devlete yerleşen 400 bin kişi FETÖ irtibatlı

Para kaynaklarını oluşturan kalemlerin tek tek paylaşıldığı raporda terör örgütünün kapatılan 17 üniversiteden (65 bin öğrenci) elde ettiği gelirin yaklaşık 1 milyar TL, bin 60 (140 bin öğrenci) civarındaki özel okuldan ise 2.1 milyar kazandığı belirtildi. Toplam hacmi 16 milyar olan dershanecilik sektöründen örgütün elde ettiği gelirin ise 8 milyar TL olduğu ifade edildi. . 2010 - 2016 yılları arasında Askeri Lise Sınavı (ALS) ile TSK'ya giren adayların yüzde 97'sinin ise FETÖ mensubu olduğuna dikkat çekildi.
SORULARI ELE GEÇERİP DEVLETE SIZDILAR
Raporda, 2000 yılında 2.1 milyon olan devletteki memur sayısının 2016'da 3.1 milyona ulaştığına dikkat çekildi. Bu artışın yaklaşık 800 binlik kısmının eğitim, yüksek öğretim, TSK ve emniyet alanlarında görüldüğü belirtildi. FETÖ'nün bu alanlara ilişkin sınavları hedef aldığı ve 2000-2013 yılları arasında söz konusu 4 alan dahil ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularını ele geçirerek devlete eleman yerleştirdiği kaydedildi.
DEVLETE SIZANLARDAN 300 BİNİ ÖRGÜTÜN SADIK ELEMANI
Raporda, 2010-2016 yılları arası istihdam edilenlerin 400 bininden fazlasının FETÖ irtibatlı olarak işe başlatıldığı ve bunlardan en az 300 binin sadık FETÖ elemanı olduğunu değerlendirildi. Devletteki yaklaşık 3 milyon memurun 300 bininden alınan himmet gelirinin ise yıllık 1.1 milyar TL civarında olduğuna işaret edildi. Örgütün sadece belirtilen kalemlerden yılda 15 milyar TL civarında gelir elde ettiği, bunun da 450 milyar TL olan 2015 devlet bütçesinin yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ettiğine dikkat çekildi.
ÇALDIKLARI ALS İLE ORANLARI YÜZDE 97'YE ULAŞMIŞ
2000-2013 FETÖ tarafından çalınan Askeri Lise Sınavı (ALS) başarı göstergesi taban puanlarının 2014 yılında aniden 6-8 puan düştüğüne dikkat çekilen raporda, 2010-2016 yılları arasında ALS ile TSK'ye giren adayların yüzde 97'sinin FETÖ mensubu olduğu belirtildi.
AKADEMİK SINAVLAR ŞAİBELİ
1997-2016 yılları arasındaki 19 yıllık ALES sonuçlarının incelendiği kaydedilen raporda, özellikle 2005-2013 yılları arasındaki toplam 16 ALES sorularının çalındığına işaret edildi. 2016'da ALES'te tam veya 2 eksikle cevap verenlerin toplamının 140 olduğu halde dile getirilen raporda, 2008'de bu sayının 11 bin 935, 2009'da ise 20 bin 290 olduğu vurgulandı. 2005-2013 yılları arasında 95 ve üzeri alarak üniversitelere yerleşen yaklaşık 9 bin 550 kişiden en az 8 bin 500'ünün sınavının şaibeli olduğu ifade edildi. Ayrıca bu 9 bin 550 kişi arasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullananların sayısının oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Öte yandan, TMSF el koymadan önce Bank Asya'da akademisyen ve eşlerine ait yaklaşık 5 bin hesapta 1.13 milyar TL olduğu kaydedilirken, "Bunun FETÖ'nün akademideki yapılanmasının üzerinde ne kadar ciddiyetle durulması gerektiğini ortaya koymaktadır" ifadesi kullanıldı.
TSK personeli olan yaklaşık 140 bin kişinin oldukça yüksek oranlarda FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen raporda, söz konusu askeri sınavlara ilişkin şu tespitler yer aldı:
- 2000-2016 yılları arasında yazılı sınavı kazanan yaklaşık 8100 adaydan yaklaşık 7 bin 700'ünün ilk-orta öğretim geçmişleri ALS başarılarını desteklememektedir.
- Pek çok aday organize bir biçimde belli özel okullardan toplu olarak ALS'ye sokulmuş ve başarılı olmuşlardır.
- Verileri incelenen bin 597 aday SBS'ye hiç sınavına girmemiş ve ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okumuştur.
- Soru çalınan yıllarda sözde başarılı adaylar mülakatı aşarken, özellikle 2014-2015 ve 2016 yıllarında sınavda başarılı olanlar elendi. Bu da TSK içerisinde örgütlenen FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayan başarılı adayları mülakatta elediğini ortaya koydu.
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