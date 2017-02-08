Devlet kararı!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli şu mesajları verdi:



-CHP, HDP, FETÖ, PKK,DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, Cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye saldırıyor. Niye 'evet' diyormuşuz. Biz de diyoruz ki size ne, size mi soracaktık? Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır.



-ANAYASA değişikliğine 'evet' diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet', devlet için 'evet', Cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz.



-FETÖ darbe teşebbüsü milattır. Tavrımız, tarzımız, siyasetimizin üslup ve mesajları bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla elbette aynı olmayacaktır. 15 Temmuz'da gördük ki ikinci Sevr yanı başımızdadır. 15 Temmuz'dan çıkardık ki vatan, devlet ve istiklal kaybı an meselesidir. İşgalin eşiğinden döndük. Parçalanmanın kıyısında durduk. Milli mukavemet olmasa felaket son yurdumuzu kasıp kavuracak, hepimizi yiyip bitirecekti.



-ZEMZEM ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların 'Cumhuriyet gidiyor, diktatörlük geliyor' gürültülerine bakmayacak, 'evet' diyeceğiz. Sandıkta milli beka için 'evet', Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için 'evet' diyoruz. Rejim değişikliği diye kızılca kıyameti koparan CHP ve yanında hizalanmış terör ve bölücülük konsorsiyumunun yalanlarını boşa çıkarıp sistemsel yenilenme için güçlü bir 'evet' diyoruz.



-DEVLET, millet, cumhuriyet görüşümüz evet. Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine 'evet' diyoruz. Biz milletimizin kararına güveniyoruz, en doğrusu neyse yapacağını biliyoruz. Biliniz ki Cumhuriyetimiz daha sağlam temellere oturacaktır.



-TÜRKİYE'yi Alman Başbakanı'na şikayet etme küstahlığını gösteren CHP zihniyeti, milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP'yle birlikte rüzgar ekerken fırtınayla karşılaşıp sandığın dibine tortu gibi çökecektir.



-'EVET'LE Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur ve şuuru, İslam'ın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla Türkiye'nin prangalarını sökecektir. PKK 'hayır' diyormuş, varsın desin. Bunu kendilerini Türk milliyetçisi sanan, yine toplanıp toplanıp dağılan, tutunacak.