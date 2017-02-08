Depremzege

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi önceki gün 5.5 ve 5.3 şiddetindeki depremlerle sarsıldı! Bölgede yaşayan vatandaşlar, can havliyle evlerinden kaçıştı. 11 köyde 50'yi aşkın ev yıkıldı. Bölgeye acilen UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri aktarıldı. Gün boyu ise 100 aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Faylardaki hareketlilik hiç durmadı. Çadır kentlere yerleştirilen Ayvacıklılar, gece uykusuz kaldı. Dün sabah 05.24'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Evi yıkılan 65 yaşındaki Zeynep Tekin, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Yüzüne taş parçalarının düştüğünü söyleyen yaşlı kadın, "Kızıma seslendim. Kızım da 'Anne, anne' diye bağırdı. Karanlıkta birbirimizi zor bulduk. Taşlar üstümüze yıkıldı. Soba üstümüze devrildi. Çıkamadık. Kaçamadık. Koca ev üstümüze göçtü. Kapıdan, göçük yerden çıktık. Evde kızım ve ben ikimiz kalıyorduk. Komşularımız gelip bizi evden çıkardı. Yüreğim hala acıyor. Korktuğumuz için sabaha kadar uyumadık. Sabah yine deprem olunca yine korku ve panik yaşadık" ifadelerini kullandı.



HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Yaşanan depremler sırasında yaralanan 8 kişiden 5'i dün taburcu edildi. Hafif yaralı 3 kişinin de tedavisinin sürdüğü bildirildi. 14 yerleşim biriminde yapılan hasar tespit çalışmalarında ise 238'i ağır, 75'i hafif hasarlı konut ile 31 ağır hasarlı ahırın olduğu tespit edildi. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi hazır bekletildi. AFAD Başkanlığı ve Kızılay depremzedelere 320 çadır ve bin 52 battaniye gönderdi.



7'YE ÇIKABiLiR

Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, depremin şiddeti artabilir uyarısını yaptı. Bölgedeki sarsıntıların fay üzerindeki stresi arttırdığına dikkat çeken Tün, "Buradaki fayların boyu 10 kilometreyi geçmiyor. Fakat bu fay segmentleri üzerindeki hareketlilik, faylar üzerindeki stresi arttırıyor. Bölgede 7 büyüklüğüne kadar varan depremler yaşanabilir" dedi.