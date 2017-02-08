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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı kabul etti

, müzisyen 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslamı kabul etti

, İngiliz müzisyen 'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

"SEVGİLİ KARDEŞİM YUSUF"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ziyarete ilişkin, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 20:28
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Ya Reis herkesi kabul edeysun muhtarlari kabul ediyorsun gariban gurabalar mazlumlar derken bide ha bizim uşak K-MAL do da KAVALI Külliye KAPTAN Kösküne davet etsene HAYIRLI bi iş yapmiş olmazmiydin Carkci vs sv sv diyorduk ya düsündüm taşindim gayet sabit fikirli olduguna mazlum olduguna kanaat getirdim Bazen bir o yana bir bu yana dönüp NEFRET üfürsede şaşkin şaşkin K-MAL do da KAVALIN Fikirlerinin bagli oldugu iplerin Absolut SIFIR NOKTASI GREEN- Wich burclarinin yesil otlaklarinda oldugunu Görünce bende sasirdim Alman Vakiflari falan filan fistik diyorduk ya onlarda GreenWich yesil otlaklarindaki kaziga bagliymislar sagiliyorlarmis Bence K-MAL do da KAVALmazlumdur gariban masumdur iplerinin capinda dolasiyor SINIRINI ASAMIYOR

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 09.02.2017 00:09
T&#252;rkiyem Türkiyem

Güzel olmuş

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 08.02.2017 21:38
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