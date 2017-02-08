Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.
"SEVGİLİ KARDEŞİM YUSUF"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ziyarete ilişkin, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
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Ya Reis herkesi kabul edeysun muhtarlari kabul ediyorsun gariban gurabalar mazlumlar derken bide ha bizim uşak K-MAL do da KAVALI Külliye KAPTAN Kösküne davet etsene HAYIRLI bi iş yapmiş olmazmiydin Carkci vs sv sv diyorduk ya düsündüm taşindim gayet sabit fikirli olduguna mazlum olduguna kanaat getirdim Bazen bir o yana bir bu yana dönüp NEFRET üfürsede şaşkin şaşkin K-MAL do da KAVALIN Fikirlerinin bagli oldugu iplerin Absolut SIFIR NOKTASI GREEN- Wich burclarinin yesil otlaklarinda oldugunu Görünce bende sasirdim Alman Vakiflari falan filan fistik diyorduk ya onlarda GreenWich yesil otlaklarindaki kaziga bagliymislar sagiliyorlarmis Bence K-MAL do da KAVALmazlumdur gariban masumdur iplerinin capinda dolasiyor SINIRINI ASAMIYOR
Güzel olmuş
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