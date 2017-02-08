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CIA direktörü yarın Türkiye'ye geliyor

CIA Direktörü Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.

ABDden kritik hamle! İlk ziyareti Türkiyeye yapacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, müttefiklik ve yakın iş birliği vurgusu ön plana çıktı.

Görüşmede, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği kaydedildi.
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 09:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aybala aybala

herşeyi biz yaptık demeye gelmiyor heralde..riyakar mahlukatlar..

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evet1
hayır0
cevapla 08.02.2017 10:02
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