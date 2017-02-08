Çağrından çıkmış!

TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası, ülkenin gündemini altüst etti. Türkmen, astronomik haberleşme ücretiyle meclis tarihinde en yüksek haberleşme gideriyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Kendisini "Meclis tarafından haberleşme hizmetinin fahiş fiyatla alındığı' yalanı ile savunmayı tercih etti. Ancak gelen tepkiler üzerine divan üyeliğinden istifa etti.



Türkmen'in tutarı ödeyip ödemeyeceği tartışılırken, faturanın detayları da şekillendi. Buna göre Türkmen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta Adana'da düzenlediği miting için 1 milyon 489 bin 705 seçmene 'Mitinge bekliyoruz' çağrısı yapıp davetiye gönderdi. Türkmen, aynı aileden karı- kocaya hatta çocuklara bile aynı mektubu göndererek büyük israf yaptığı belirlendi.



Kendisine tanınan imkanı suistimal eden, milletin parasıyla kendi seçmenine mektup gönderen Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun mitingi için gönderdiği mektuplara meclis bütçesinden 750 bin lira ödeme yaptığı tespit edildi.





* Türkmen, karikatüristlere de ilham verdi. Bir karikatür dergisi, Türkmen'in divan üyeliğinden öncesini ve sonrasını böyle çizdi.



EDA IŞIK