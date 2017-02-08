Başbakan'dan ana muhalefete sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yıldırım, "Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı. Cumhura, cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir." dedi.

BÖYLE BİR MUHALEFETİ DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE GÖRMEDİM

Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz halk oylamasında öncesinde sizlerle bir araya gelmek ve bu istişareleri yapmayı uygun gördük. Halk oylamasında anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampayansını ses benzerliği üzerine kurduklarını görüyoruz. Hayatlarında hiç hayırlı bir iş yapmamış olanların, benzerliği sebebiyle bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını gördükçe insanın gülesi mi, ağlayası mı geliyor bir türlü karar veremiyor.

Dünyanın hangi bölgesinde, kendisi hiçbir ilke, değer, proje üretmeyen, sadece iktidar partisinin yaptıklarına, söylediklerine karşı çıkarak siyaset yapan bir muhalefet var. Şahsen ben Türkiye'den başka böyle bir muhalefet örneği duymadım, bilmiyorum. Anayasa değişikliği ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların, mevcut parlamento hükümet sistemi diye bir dertleri olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunlar parlamentoda hükümeti çalıştırmamak için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Bunların derdi, mevcut sistemi savunmak değil, onlar sadece biz yeni bir sistem önerdiğimiz için, uygulama aşamasına, milletimizin önüne getirdiğimiz için bu mevcut sisteme can simidi gibi sarıldırlar.

MÜSLÜMAN AYNI DELİKTEN İKİ DEFA ISIRILMAZ

​Türkiye'nin son AK Parti 14 yılını şöyle bir gözden geçirdiğimizde karşımıza çıkan manzaranın dahi tek başına anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini gösterecektir. Türkiye'nin yönetim sistemi konusunda bu kadar radikal bir yol ayrımına neden geldik? Her şey yolunda giderken, bir sabah ülkenin yönetim sistemini değiştirelim demedik. Arka arkaya gelen birçok sebebi var. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Biz mevcut sistemde aynı delikten defalarca ısırıldık. Darbelerle, cuntalarla, siyasi-sosyal krizlerle, ekonomik yaptırımlarla, terörle ısırıldık. Artık yeter! Onun için artık söz de karar da milletindir. Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur. Çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.

MHP'YE TEŞEKKÜR, CHP'YE ELEŞTİRİ

Burada bir hakkı teslim etmemiz lazım. Anayasa değişikliği ve hükümet sistemi değişikliğini milletin önüne getirebilmemizin bir diğer paydaşıda MHP'dir. Önce ülkem ve milletim dedikleri için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah Nisan ayı ortasında yapılacak halk oylamasında da aynı yapıcı işbirliği devam edecek. Anayasa değişikliğini milletimizin kararı ile hayata geçirmiş olacağız. 970 ilçe başkanımızın öncelikle yapılan değişiklikle ilgili maddeleri ezbere bilmesi gerekiyor. Kendimiz bilmeden milletimize anlatamayız. Muhalefet yeni sistemde getirilen değişiklikle hiç alakası olmayan konuları tam bir karalama yaklaşımıyla her mecrada anlatıyor. Adeta bir yalan rüzgarı. Yüz kızarmıyorsa dilin zaten kemiği yok üfürüyorda üfürüyorlar.

PARTİLİLERE TALİMAT: EZBERE BİLECEKSİNİZ

Meclisimizde kabul ettiğimiz, milletin takdirine sunduğumuz bu anayasa değişikliği esasen 19'uncu anayasa değişikliğidir. Bu değişikliğin 14'ü doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, 4'ü de seçimlerle, yargı alanında düzenlemeleri ilgilendiriyor. Her bir arkadaşımızın öncelikle bu maddeleri ezbere bilmesini istiyorum. Kafanıza nakşedeceksiniz. Milletimizin kafasındaki soruları cevaplayamayız. Partimizin hazırlıkları mevcut. Bu dokümanları bütün ayrıntılarıyla okuyun, değerlendirin.

2007 REFERANDUMUNDAKİ SONUÇLARI ALABİLİRİZ

80 milyon vatandaşımızın her birine ulaşıp, hakikatleri anlatırsak, 2007 referandumundaki sonuçlar almak işten bile değil. 2007 referandumunda ortaya çıkan Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi ile başlayan hükümet sistemi değişikliğinin eksiklerini gideriyoruz. Cumhurbaşkanını seçmiş, 22 milyon oy vermiş. Benim yetkim var, sorumluluğum yok. Olur mu böyle şey. AK Parti önüne gelen 11 sandıktan da hesabını vere vere bugünlere geldi. Onun için vatandaş seçtiğinden hesap sorar. Bu anayasada yok. Bu garabeti düzeltiyoruz. Mevcut durumla anayasayı uyumlu hale getiriyoruz.

CHP'YE SERT CEVAP: YEMEZLER!

Ayrıca bu değişikliğin müsebbibi CHP'dir. O gün tilki fıstığı çıkarmasaydı, belki bunlara ihtiyaç kalmazdı. Hem ülkeyi kaosa krize sürükleyeceksiniz, sonra da bölünme, diktatörlük teranelerini okuyacaksınız, yemezler. CHP hiç milletin gücüne ram olarak iktidar yönünde gayret göstermediği için buna karşı çıkmasını anlayabiliriz. CHP yarım yamalak iktidarın köşesinden kendine yer bulmuştur. Bu sistemde artık buna yer yok. Çalışan, gayret eden, milleti ikna eden herkes tek başına iktidar olur.