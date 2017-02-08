Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, yarın saat 15.00'te, Çankaya Köşkü'nde Bahçeli'yi kabul edecek.
Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi yarın saat 15.00'te Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Etiketler: Devlet Bahçeli , Binali Yıldırım
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DEVLET icin evet, BAHCELI icin evet Bahceli süper DEVLETMIS EVET aynen Süper DEVLET mis Geminin kaptanligina REIS atandi EVET ama GEMI DEVLETIN mis tek bi soru geriye kaliyor ---> DEVLET kimin Sakin ola ki pijamali bitlerin ceketli pirelerin , kadife eldivenli kenelerin falan demeyin
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