Yol Durumu
  1. Bakan Işık Suudi Arabistan'da
  2. TSK'nın o bölgede görev süresi uzatıldı

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan , MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi yarın saat 15.00'te Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan , MHP Genel Başkanı ile görüşecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, yarın saat 15.00'te, Çankaya Köşkü'nde Bahçeli'yi kabul edecek.
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 18:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Ramba Samba Ramba Samba

DEVLET icin evet, BAHCELI icin evet Bahceli süper DEVLETMIS EVET aynen Süper DEVLET mis Geminin kaptanligina REIS atandi EVET ama GEMI DEVLETIN mis tek bi soru geriye kaliyor ---> DEVLET kimin Sakin ola ki pijamali bitlerin ceketli pirelerin , kadife eldivenli kenelerin falan demeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 09.02.2017 00:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar