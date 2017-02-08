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Bagaj seyahat

Bagaj seyahat
Yozgat İnceçayır'da bir buzağı, soğuk havalar nedeniyle hastalandı. Sahibi, küçük yavruyu battaniyeye sardı. Arabasının bagajına yükleyip şehir merkezindeki veterinere götürdü. Buzağının hava alması için bagajının kapısını da kapatmadı. Arabanın arkasında şaşkın bakışlarla çevreyi izleyen buzağının hali, kent merkezinde bulunanları da şoka uğrattı. Veterinet tarafından tedavi edilen buzağı, yapılan iğnenin ardından köyüne döndü.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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