Bagaj seyahat

Yozgat İnceçayır'da bir buzağı, soğuk havalar nedeniyle hastalandı. Sahibi, küçükyavruyu battaniyeye sardı. Arabasınınbagajına yükleyip şehir merkezindekiveterinere götürdü. Buzağının hava alması için bagajının kapısını da kapatmadı. Arabanın arkasında şaşkın bakışlarlaçevreyi izleyen buzağının hali, kentmerkezinde bulunanları da şoka uğrattı. Veterinet tarafından tedavi edilen buzağı, yapılan iğnenin ardından köyüne döndü.
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