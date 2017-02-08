Türkiye çapında 16 şehirde yapılan FETÖ operasyonlarında ByLock kullanıcısı 142 kişi tutuklandı. FETÖ üyelerinden bir kısmı ByLock’un öğrencileri tarafından yüklendiğini söyledi. Bazı örgüt mensupları ise uygulamayı bebek yaşta çocuklarının yüklediğini iddia etti...
FETÖ'ye örgüt için özel geliştirdikleri haberleşme sistemi ByLock üzerinden düzenlenen operasyonlar dün de devam etti. Adana'da ByLock kullandıkları belirlenen, adliyeye sevk edilirken gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diyen eski Asayiş Şube Müdürü Bahadır Sakin, eski Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mansur Çavuşoğlu, polislerin ve örgüt üyelerinintelefonlarına "ByLock" yükleyen "Hamza" kod adlı M.S.ile 12 komiser ve 14 polis tutuklandı. Ankara'da ByLock kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 13 polis, 11 zabıt katibi, 7 Yargıtay çalışanı, 5 esnaf, 2 teğmen, bir askeri savcı ve bir bakanlık çalışanı tutuklandı. Ayrıca Bolu, Sivas, Bartın, Antalya, Çorum, Malatya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Uşak, Bursa, Düzce, Samsun, Karabük ve Van'da toplam 101 örgüt üyesi hapse atıldı.
'BYLOCK'U KIZIM KULLANIYORDU'
Çorum'da tutuklanan FETÖ'cü bir öğretmen ByLock kullanmadığını iddia ederken, telefonundaki ByLock'un öğrencileri tarafından yüklenmiş olduğunu söyledi. Karabük'teki örgütüyesi bir üniversite öğrencisi ise ByLock'utelefonuna üniversitede arkadaşlarınınyüklediğini iddia etti. Uşak'ta tutuklanan 6 FETÖ üyesinden bazıları da suçu çocuklarına attı. Uşak Üniversitesi'nde gözaltınaalındıktan sonra tutuklanan bir akademisyen,emniyetteki ifadesinde örgütün şifrelihaberleşme programı ByLock'u 11 yaşındakikızının kullandığını öne sürdü. Zanlı Y.K. ifadesinde " Kızım dershaneye gidiyor belki orada başkası yüklemiş olabilir" dedi. Uşak'ta tutuklanan 2 doçent, 3 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisinden bazıları da ByLock'u öğrencilerinin ya da çocuklarının yüklediğini söyledi.
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