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Türkiye çapında 16 şehirde yapılan operasyonlarında kullanıcısı 142 kişi tutuklandı. FETÖ üyelerinden bir kısmı ByLock’un öğrencileri tarafından yüklendiğini söyledi. Bazı örgüt mensupları ise uygulamayı bebek yaşta çocuklarının yüklediğini iddia etti...

Babylock
FETÖ'ye örgüt için özel geliştirdikleri haberleşme sistemi üzerinden düzenlenen operasyonlar dün de devam etti. Adana'da ByLock kullandıkları belirlenen, adliyeye sevk edilirken gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diyen eski Asayiş Şube Müdürü Bahadır Sakin, eski Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mansur Çavuşoğlu, polislerin ve örgüt üyelerinin telefonlarına "ByLock" yükleyen "Hamza" kod adlı M.S. ile 12 komiser ve 14 polis tutuklandı. Ankara'da ByLock kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 13 polis, 11 zabıt katibi, 7 Yargıtay çalışanı, 5 esnaf, 2 teğmen, bir askeri savcı ve bir bakanlık çalışanı tutuklandı. Ayrıca Bolu, Sivas, Bartın, Antalya, Çorum, Malatya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Uşak, Bursa, Düzce, Samsun, Karabük ve Van'da toplam 101 örgüt üyesi hapse atıldı.

'BYLOCK'U KIZIM KULLANIYORDU'
Çorum'da tutuklanan 'cü bir öğretmen ByLock kullanmadığını iddia ederken, telefonundaki ByLock'un öğrencileri tarafından yüklenmiş olduğunu söyledi. Karabük'teki örgüt üyesi bir üniversite öğrencisi ise ByLock'u telefonuna üniversitede arkadaşlarının yüklediğini iddia etti. Uşak'ta tutuklanan 6 FETÖ üyesinden bazıları da suçu çocuklarına attı. Uşak Üniversitesi'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan bir akademisyen, emniyetteki ifadesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 11 yaşındaki kızının kullandığını öne sürdü. Zanlı Y.K. ifadesinde " Kızım dershaneye gidiyor belki orada başkası yüklemiş olabilir" dedi. Uşak'ta tutuklanan 2 doçent, 3 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisinden bazıları da ByLock'u öğrencilerinin ya da çocuklarının yüklediğini söyledi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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