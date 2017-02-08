Altın vuruş!

Adana'da bir kuyumcuyu soymak isteyen hırsız altınları çalamadığı gibi canını da zor kurtardı. Soygun girişimi Seyhan İlçesi'ne bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Özmucu'nun sahibi olduğu kuyumcu dükkanına ara sokaktan gelen biri kişi elindeki kilit parke taşıylacama vurup kırdıktan sonra vitrindekialtınları çalmak istedi. Özmucu, camın kırıldığını görünce tabancasını çekti. Bunun üzerine hırsız vitrinin önünden kaçıp sonra tekrar gelerek altınları almak istedi. İşyeri sahibi ve arkadaşı hırsızın geri geldiğini görünce tekrar dışarı çıktı. Özmucu, havaya bir el ateş etti. Kuyumcunun arkadaşı ise yumruk atarak hırsızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hırsız tabancayıgörünce altınları bırakıp olay yerindenkaçtı. Özmucu ise hırsızın çalmak isterken yere döktüğü altınları toplayıp içeri götürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayhan Özmucu, altınları kurtardıktan sonra durumu polise bildirdi. Ekipler güvenlik kamerasından hırsızın eşkalini alarak çevrede araştırma yapamaya başladı. Olay anını anlatan Ayhan Özmucu, "Camdan pat diye ses geldi kafamı bir çevirdim cama tekrar tekrar vurdu. Biz çıkana kadarzaten silahı görünce kaçtı. Ben buradançıkana kadar geri geldi altınlarıalmaya çalıştı ama alamadı. Bir el ateş ettim sonra kaçtı" dedi.
Soyguncu parke taşını vitrine böyle fırlattı.
Altınları alıp kaçarken yumruk yedi, tabancayı da görünce canının derdine düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.