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Zincirleme dehşet!

’da sis ve buzlanma nedeniyle 40 araç birbirine girdi. Zincirleme da 38 kişi yaralandı.

Zincirleme dehşet!
Korkunç dün 'da yaşandı. Sis ve buzlanma nedeniyle 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü, 1'i belediye otobüsü ve 5'i işçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoğunluğu işçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaşık 20 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir otomobilin TIR ve otobüsün altında kaldığı görüldü. Kazada 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara'ya gidiş yönü ulaşıma kapandı
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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