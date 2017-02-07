Zincirleme dehşet!

Korkunç kaza dün Konya'da yaşandı. Sis ve buzlanma nedeniyle 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü, 1'i belediye otobüsü ve 5'i işçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoğunluğu işçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaşık 20 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir otomobilin TIR ve otobüsün altında kaldığı görüldü. Kazada38 kişi yaralandı. Yaralılar,ambulanslarla kentteki çeşitlihastanelere kaldırıldı. Kazanedeniyle yolun Ankara'yagidiş yönü ulaşıma kapandı
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