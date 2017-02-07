Yeni KHK yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü son mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, 686 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Bu KHK ile "Kamu görevinden çıkarılanlar", "Kamu görevine iade edilenler", "Öğrencilik statüsü geri verilenler" ile "Tedbir uygulanan emekli emniyet mensupları" başlıkları altında yeni düzenlemelere yer verildi.





OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile;



- Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585,

- İçişleri Bakanlığından 49,

- Emniyet Genel Müdürlüğünden 417,

- Jandarma Genel Komutanlığından 893,

- Yargıtay Başkanlığında 10,

- YÖK ve bağlı kurumlardan 330,

- TRT'den 80,

- Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi kamu görevinden çıkarıldı.