Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa açıklaması
  2. Bu kadarına da pes! Yaşlı kadının çantasını çalıp...

Wirtu: okullarını devrediyoruz

Cumhurbaşkanı Wirtu, "'ye ait eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'na devretme kararı aldık" dedi...

Resmen açıkladı! FETÖye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı 'yu bir araya geldi. Görüşme sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ OKULLARINI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİYORUZ"
Mulatu Teshome Wirtu, okullarının Maarif Vakfı'na devredileceğini açıkladı. Wirtu şöyle konuştu; "FETÖ'ye ait eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'na devretme kararı aldık. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdı."
Etiketler: , ,
  • 07 Şubat 2017, Salı 20:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar