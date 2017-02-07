Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu bir araya geldi. Görüşme sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ OKULLARINI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİYORUZ"

Mulatu Teshome Wirtu, FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredileceğini açıkladı. Wirtu şöyle konuştu; "FETÖ'ye ait eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'na devretme kararı aldık. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdı."



