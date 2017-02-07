Vatandaş polise vuran zanlıyı linç etmeye çalıştı

Şişli'de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru şoförden yumruk yedi. Polise şiddet uygulandığını gören vatandaşlar araçlarından inerek şoförü linç etmeye çalıştı. Şoförü vatandaşların lincinden yumruk attığı polis memuru kurtardı.
Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir alan iki şoför arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırmak istedi. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen şahıs polise siz karışamazsınız diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri şoförü gözaltına almak istedi. Bu duruma tepki gösteren şoför polisleri itmeye ve vurmaya başladı. Ardından şoför polislerden bir tanesine yumruk attı.
VATANDAŞ POLİSE VURAN ZANLIYI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI
Polislerin şiddete maruz kaldığını gören vatandaşlar araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Trafikte araçlarını durdurarak tartışmanın yaşandığı yere gelen vatandaşlar polise yumruk atan turizm şoförünü linç etmeye kalktı. Bunun üzerine yumruk yiyen polis, linç edilmeye çalışılan şoförü vatandaşların elinden kurtarmaya çalıştı. "Durun, yapmayın" diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı.
ŞOFÖR KENDİSİNİ VATANDAŞLARDAN KURTARAN POLİSE TEKRAR SALDIRDI
Polisin kendisini vatandaşlardan kurtarması üzerine turizm şoförü tekrar saldırganlaştı. Kendisini linç edilmekten kurtaran polise tekrar saldıran şoför, polisi itelemeye başladı. Bunun üzerine çaresiz kalan polis saldırgan şoförü biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şoför gözaltına alındı.
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15temmuz akşamı b,paşa polisi tanklarla dışarı çıkartmayan hainlerle de biz halk mücadele ettik'kafamın üstünden mermiler gecti polis halka güvenmeye devam etsin biz gizli kahramanız
hiç kimse polisime dokunamaz.
INAN POLIS yumruk yediyi kisiyi lincten kurtardigisa gerisini kendisi yapacak demek birde siilide oluyor bu olay inanmasi zor ama
Helal olsun! Biz böyle tek yumruk olduğumuzda hiç bir güç bize karşı koyamaz.
polise yumruk atan serefiz fetocuya benziyor, bunlarin tipinden tanirim cunku yasadigim ulkede bizide aralarina almak istediler ve tipleri hep ayni.
vay vay kayserliye bakl sen heralde sen kisileri karistiriyon polise tokat atan polis evlerini basan polise bana sayin vekilim diyecen diyenler sizlerin sevdiyi bazilarinin tutukklandi deyib korumaya aldiklar iHDP LILER DIR HA feto cuya gelince sen katili koy bekcisi tutarsan o koyu hemi basarlar hemide ele gecirmek isderler
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