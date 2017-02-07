Yol Durumu
  1. ‘Çavuş’turduk
  2. Toplu temizlik

Vatan evladı

Vatan evladı
Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam için bir fotoğraf albümü hazırlandı. Şehit eşi Ayşegül Safitürk, bu albümü kabul etmek için gazetecilerle buluştu. Konya'da gerçekleşen buluşmada konuşan Ayşegül Safitürk, "Eşim, şehit ailelerinin her zaman dik durmalarını isterdi. Bana her zaman 'Güçlü olmalısın' dediği için elimden geldiğince acısını değil, gururunu aklıma getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Babasının resimlerine bakan şehidin 4 yaşındaki oğlu Asım Eren ise "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Babam gibi kahraman olacağım" cevabını verdi.
Etiketler: ,
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar