Vatan evladı

Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için bir fotoğraf albümü hazırlandı. Şehit eşi Ayşegül Safitürk, bu albümü kabul etmek için gazetecilerle buluştu. Konya'da gerçekleşen buluşmada konuşan Ayşegül Safitürk, "Eşim, şehit ailelerinin her zaman dik durmalarını isterdi. Bana her zaman 'Güçlü olmalısın' dediği için elimdengeldiğince acısını değil, gururunuaklıma getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Babasının resimlerine bakan şehidin 4 yaşındaki oğlu Asım Eren ise "Büyüyünce ne olacaksın?"sorusuna "Babam gibi kahramanolacağım" cevabını verdi.
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