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Maganda kurşunu, 6 yaşındaki Umut’un canını aldı. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen katilin yargılanmasına yeniden başlandı...

Umut davası
Maganda kurşunu sonucu can veren Umut davası, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala karara bağlanmadı. Acı olay, İzmir'de 27 Ağustos 2012'de yaşandı. Parkta oyun oynarken maganda kurşununun hedefi olan Umut Ceylan (6), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Umut'un ölümüne neden olan Can Kayı'nın başka bir suç kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Mahkeme. Kayı'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını bozmasının ardından tahliye edilen Kayı, 7 yıl sonra yeniden yargılanmaya başlandı. Sanıkla ilgili tutuklama taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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