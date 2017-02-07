Toplu temizlik

Mardin’de güvenlik güçleri PKK’nın voleybol topuna tuzakladığı bombaları ele geçirip imha etti. Belediye başkanlığına atanan Vali Mustafa Yaman ise hizmette sınır tanımadı. Ekip kurup vatandaşların evlerini temizletti.
PKK terörünün Mardin'i ne hale getirdiği dün şehirde yaşanan iki olayla net şekilde ortaya kondu. Daha önce emirlerini PKK'dan alan ve kanlı terör örgütüne hizmet veren şehirde ihbar üzerine operasyon yapıldı. Dargeçit İlçesi'nde bir eve giden güvenlik güçleri, evin bodrum katında 6 voleybol topu, 3 piknik tüpü ve bir yangın söndürücünün içine yerleştirilmiş patlayıcı tespit etti. Tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirildi. PKK'nın terörden başka bir şey getirmediği şehrin diğer tarafında ise gülen yüzler vardı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ın vatandaşa kaliteli hizmet sunulması talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olanların evlerinde detaylı temizlik yapmaya başladı.
PKK, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde voleybol toplarının içine bile bomba tuzaklayarak kalleşlikte sınır tanımadı.
MARDİNLİLER MEMNUN
Yeni yürürlüğe koyulan hizmete göre belediye ekipleri il genelinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evine giderek köşe bucak temizlik yapmaya başladı. Ekiplerin yerleri süpürme, silme, toz alma, camları silme gibi temizlik hizmetlerinin yanı sıra çamaşır-bulaşık yıkama ve sağlık hizmetleri de verdiği belirtildi. Belediye görevlilerine çay ikram eden vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ev temizliği yapılan Zekiye Öztürk, terör saldırılarından dolayı bedensel engelli ablasıyla birlikte Mardin'e yerleşmek zorunda kaldığını söyledi. Komşularının yardım ettiğini anlatan Öztürk "Belediyeden geldiler,evimizi temizlediler. Allah razıolsun. Daha önce böyle bir hizmetyoktu. Sağ olsunlar" dedi.
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