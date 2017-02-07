Teröristi ‘S’ yakalattı

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Kanlı terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda silahlı ve bombalı eğitim alan bir kadın, eylem yapmak için Diyarbakır'a girdi. Bu hain plan, güvenlik güçlerine ihbar edildi. İhbarda ayrıca kadın teröristin peltek olduğu ve 'S' harfini söyleyemediği belirtildi. Güvenlik güçleri, yol kontrolünde şüpheli kadını sorgudan geçirdi. Hain, "S" harfini söyleyemeyince yakayı ele verdi.
ÖZGÜR CEBE
kalan karakter 1000
ihbar edenden Allah razı olsun
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