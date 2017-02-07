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i ‘S’ yakalattı

Teröristi ‘S’ yakalattı
Kanlı 'nın dağ kadrosunda silahlı ve bombalı eğitim alan bir kadın, eylem yapmak için 'a girdi. Bu hain plan, güvenlik güçlerine ihbar edildi. İhbarda ayrıca kadın teröristin peltek olduğu ve 'S' harfini söyleyemediği belirtildi. Güvenlik güçleri, yol kontrolünde şüpheli kadını sorgudan geçirdi. Hain, "S" harfini söyleyemeyince yakayı ele verdi.

ÖZGÜR CEBE
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

ihbar edenden Allah razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 10:40
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