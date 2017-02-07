Teknolojinin gelişmesiyle, cep telefonları herkesin iletişim için kullandığı önemli araçlardan biri haline geldi. Ancak Siirt'in Baykan İlçesi'ne bağlı Atabağı beldesinde yaşayanlar bir türlü telefonlarıyla iletişimi gerçekleştiremedi. Sebebi ise beldede uzun yıllardır devam eden GSM problemiydi! Şehrin merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin sakinleri, cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşabilmek için hiç de yabancı olmayan yöntemler denedi! 4 bin nüfuslu ilçede yaşayanlar, eksi 6 dereceyi bulan soğukta cep telefonuyla konuşabilmek için evlerinin çatılarına, beldede bulunan yüksek tepelere akın etti! 3 bini aşkın kullanıcının bulunduğu bölgede yalnızca tek bir operatörün olmasından yakınan belde sakini Muhittin Baştuğ, şunları söyledi: "Beldede çok az noktada sinyalalabiliyoruz. Sıkıntılarımızıdefalarca operatöryetkililerinedilekçeyle ilettikancak nafile. Hiçkimse bize olumluya da olumsuz birdönüş yapmadı."
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