Yol Durumu
  1. İnce hesap
  2. Almanya bilgi paylaşmıyor

Taksim'e cami onayı

Taksime cami onayı
Uzun bir süreden beri gündemde olan ile önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2 hafta kadar önce cami projesine onay verdi. Caminin yapılacağı yerdeki dükkanların tahliyesi sonrası ruhsatlandırma aşamasına geçileceği belirtildi. Projenin ayrıntıları şöyle:
- Cami projesi 1482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek;
- Caminin taban oturumu 900 metrekare olarak projelendirildi;
- Taksim Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre;
- Planlanan yükseklik, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine denk;
- Caminin yapılacağı yer, Taksim Sular İdaresinin hemen arkasında bulunuyor;
- Caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar