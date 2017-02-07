Taksim'e cami onayı

Uzun bir süreden beri gündemde olan Taksim Camii projesi ile önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2 hafta kadar önce cami projesine onay verdi. Caminin yapılacağı yerdeki dükkanların tahliyesi sonrası ruhsatlandırma aşamasına geçileceği belirtildi. Projenin ayrıntıları şöyle:
- Cami projesi 1482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek;
- Caminin taban oturumu 900 metrekare olarak projelendirildi;
- Taksim Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre;
- Planlanan yükseklik, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine denk;
- Caminin yapılacağı yer, Taksim Sular İdaresinin hemen arkasında bulunuyor;
- Caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.
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