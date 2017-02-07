Sosyal medyadaki terör paylaşımları mercek altında

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor! Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmak için siviller ile çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyip hain eylemlerine devam eden terör örgütlerine yönelik operasyonları kararlılıkla sürdürürken sosyal medyadan yapılan terör yanlısı paylaşımlar da yakın takibe alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 10 Aralık 2016'da çevik kuvvet ekiplerine yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter üzerinden terör örgütü propagandası yapanlara yönelik Türkiye'nin 81 ilinde güvenlik güçlerince operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşlardan gelen ihbar ve il emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin yürüttükleri çalışma sonucu paylaşım yapılan hesaplar takibe alınarak, kullanıcıları tek tek tespit edildi.

948 GÖZALTI, 248 TUTUKLAMA

Tespitler sonrası 11 Aralık 2016 ile 6 Şubat 2017 tarihlerindeki operasyonlarla, internetten terör örgütlerini destekleyici, toplumda infial yaratıcı, devlet büyükleri ile güvenlik güçlerini aşağılayıcı nitelikte ya da terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlarda bulunan 948 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 248'i polisteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 700 kişi ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla veya emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

GAZETECİ, POLİS VE ASKERLER DE VAR

Terör saldırısıyla ilgili basın yayın yoluyla ya da sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette, terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden, terörü meşru gösteren, terörle mücadele edenleri hedef gösteren haber, yorum ve paylaşımları yakın takibe alan güvenlik güçleri, bu konuda yapılan çalışmaları da vatandaşların desteğiyle titizlikle yürüttü.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası gerçekleştirenlere ilişkin ihbarların Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" adresindeki online ihbar bölümü ya da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "siber@egm.gov.tr" e-posta adresinden yapılabileceğinin açıklanmasının ardından polis ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirdi. Böylece "sosyal medyada terör paylaşımlarında bulunanlara" büyük darbe vuruldu.

Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunarak gözaltına alınan zanlılar arasında gazeteci, polis, asker ve devlet memurlarının da bulunması dikkati çekti.

POLİS SANAL ORTAMDA DA DEVRİYEDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde çok sayıda polisin sanal ortamda "devriye" gezdiği öğrenildi.

Siber polisleri, takibe alınan sosyal medya hesapları kullanıcılarını tespit edip, erişimlerini engelledikten sonra hesapların kapatılmasını sağlıyor. Polis ekiplerinin sanal alemdeki yoğun mesaisi, terör yanlısı paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlılar arasında Reina saldırısını "mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal ile yine paylaşımları nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni Hasan Karacadağ da bulunuyor.

Şansal, Reina'ya düzenlenen terör saldırısının ardından Twitter'dan "İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar insanları silahla taradı. Özeti budur." yazılı açıklama yaparken, Can Batuta adını kullandığı belirtilen Karacadağ ise yine Twitter'dan "2017 Nisan-Mayıs. Suriye batağında Türk askerini bekleyen kimyasal saldırı. Takip edin yazacağım." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

"POLİS DEĞİL Mİ, HEPSİ ÖLSÜN" PAYLAŞIMI

Şansal ve Karacadağ'ın yanı sıra haklarında işlem uygulananlardan bazılarının bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarını yazdığı ya da terörist fotoğrafları altında örgüt propagandası yaptığı, bazılarının da infial yaratacak ve güvenlik güçlerine hakaret içerikli "İzmir'de neden patlama olmuyor?", "Patlama ve PKK ayaklanmalarının olacağı iller", "Polis değil mi, hepsi ölsün" şekilde paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Arena'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından stat yakınında meydana gelen ve çevik kuvvet polislerinin hedef alındığı 2 ayrı terör saldırısında 38 polis şehit olmuş, 8 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 164 kişi yaralanmıştı.