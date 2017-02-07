Bir eğlence mekanının çıkışında kavga ettiği iddia edilen Rüzgar Çetin'in "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret", "ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından, 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Adalet Sarayı 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanık Rüzgar Çetin, müşteki sanık Ahmet Tigrel ve taraf avukatları katıldı.

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, mahkeme hakimi tarafından taraflara elden verildi.

Duruşmada dinlenen müşteki sanık Ahmet Tigrel'in tanığı Murat Yalçın, "Gece kulübünde kavga başladıktan sonra gördüm. Biz ve görevliler Ahmet ve Rüzgar'ı ayırdık. Dışarı çıktığımızda Rüzgar, Ahmet'e tekrar saldırdı. Elinde bir şey vardı ama tam olarak görmedim." diye konuştu.

Diğer tanık Yasemin Yapanar ise kavgayı dışarıda gördüğünü belirterek, "Bu esnada hakaret ve tehdit içeren söz duymuş değilim. Rüzgar, Ahmet'e vurdu." dedi.

Taraf avukatları bilirkişi raporunun incelenmesi için süre talep etti.

Mahkeme hakimi, taraf avukatlarının bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere istedikleri sürenin verilmesine, Rüzgar Çetin'in avukatının mahkemeye sunduğu dilekçesindeki tanıkların dinlenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Rüzgar Çetin ve Ahmet Tigrel müşteki şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, suç tarihi 11 Kasım 2013'te müşteki şüpheli Tigrel'in eğlence mekanında bulunduğu, Çetin tarafında önünün kesildiği, daha sonra Çetin ve Tigrel'in kavga ettiği belirtiliyor.

Rüzgar Çetin'in "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret", "ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından, 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanması talep ediliyor.