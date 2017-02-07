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’e ses verin

Rojbin’e ses verin
Antalya'da 7 yaşındaki Atak, işitme ve görme engelli olarak doğdu. 3 yıl önce alınan biyonik kulak sayesinde sesleri işitmeye başladı. Ancak 4 ay önce biyonik kulağı bozulan Rojbin, yeni sessizliğe mahkum kaldı. 16 bin liralık yeni bir cihaz alacak gücünün olmadığını, devletin de yeni cihazı 2 yıl sonra verdiğini belirten baba Veysi Atak, yardım çağrısı yaptı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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