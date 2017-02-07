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‘Rockçı İmam’ geri dönüyor

‘Rockçı İmam’ geri dönüyor
İmam , Antalya Kaş'taki bir camide görev yaparken rock grubu kurdu. Yurtdışında konserler verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise adı 'Rockçı İmam'a çıkan Tüzer'i Balıkesir'e memur olarak atadı. Bunun üzerine imam, hukuksuz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Mahkeme, davacıyı haklı buldu. İşlemin yürütmesini durdurdu. Tüzer, "Kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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