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a 4 mesaj

Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını beklerken, AK Parti kampanya hazırlıklarına hız verdi. un sloganı da belli oldu: Demokrasi, refah, birlik, güçlü Türkiye...

Referanduma 4 mesaj
AK Parti'de için hazırlanan stratejide 4 mesaj öne çıkacak. Referandum sürecinde bir ilk de yaşanacak. "Seçim değil milli mesele" vurgusuyla ilk kez sivil örgütler, cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye kazandıracaklarını anlatılacak. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , "demokrasi, refah, birlik, güçlü Türkiye" olmak üzere dört başlığa vurgu yapılacağını söyledi.

TOPLUMUN BEKLENTİLERİ
Yılmaz, kampanyayı 15 Temmuz'da şehit olan reklamcı Erol Olçok'un şirketiyle çalışmaya devam edeceklerini, ihtiyaca göre başka şirketlerden de destek alacaklarını belirterek, "Slogan, afişler konusunda mutfak çalışması başladı. Sloganların yer aldığı broşürler basılacak. Sivil toplum kuruluşlarının kampanyanın parçası olması önem taşıyor. Bu seçim değil milli bir mesele. O yüzden seçmen tercihleri değişiyor. Parti dışı kesimleri de içermeli" dedi. AK Parti il teşkilatlarının da "kararımız evet" kitapçıklarından bastıracağını anlatan Yılmaz, "Bu kitapçıkta slogan kullanmadık. İnsanların zihninde kalmasın istiyoruz. Sloganlarımızın yer aldığı broşürler için çalışılıyor. Taşıyıcı bir sloganımız olacak, sonra da nihai bir sloganımız olacak. Toplumun beklentileri, tartışmaları değerlendirerek bir seçim yapacağız. Toplumdaki duyguları yakalamamız önem taşıyor. Bu analiz gerektiriyor. O yüzden derin bir çalışma yapılıyor" ifadelerini kullandı. AK Parti il, ilçe teşkilatları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kollarıyla anayasa değişikliğine ilişkin Ankara'da bilgilendirilecek.

EKONOMİYE VURGU
Yarın ilçe başkanlarıyla yapılacak toplantıda da kampanya süreci, vatandaşa sistemin nasıl anlatılacağına ilişkin bilgiler verilecek. Bu çalışmaların ardından propaganda süreci başlayacak. İl, ilçe teşkilatları kapı kapı dolaşacak. Taşıyıcı sloganda özellikle cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiye etkisi, refah getireceği vurgulanacak.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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