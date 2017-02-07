Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekat sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın karargah ve erzak deposu olarak kullandığı belirlenen barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün 18.45-19.30 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Harekat kapsamında, teröristlerce karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen barınma alanlarının da aralarında olduğu 5 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.