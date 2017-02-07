Yol Durumu
  1. Zincirleme dehşet!
  2. Deniz yuttu

Ölüm günü

Ölüm günü
Kocaeli'de önceki gün 19 yaşındanki Çağrı Kayacan, dayısının evinde oturduğu sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kayacan'ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılan incelemelerin sonunda belli olacak. 19 yaşında ölümü ile ailesi ve sevdiklerini yasa boğan genç adamın 7 Şubat'ta doğum günü olduğu ve 20 yaşına basacağı öğrenildi.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar