Kocaeli'de önceki gün 19 yaşındanki Çağrı Kayacan, dayısının evinde oturduğu sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kayacan'ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılan incelemelerin sonunda belli olacak. 19 yaşında ölümü ile ailesi ve sevdiklerini yasa boğan genç adamın 7 Şubat'ta doğum günü olduğu ve 20 yaşına basacağı öğrenildi.