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’de köpük paniği

Niğde’de köpük paniği
Niğde'nin Bor İlçesi'nde, Akkaya Barajı'ndan geldiği iddia edilen köpükler yollara taştı. Köpükleri gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Ekipler, köpükten numune aldı. Belediye Başkanı Sıtkı Erat, sorunun 'ndan kaynaklandığını savunarak, sorunun çözülmesi gerektiğini açıkladı
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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