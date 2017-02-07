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Ne yapajackson

. 7 yıl önce evlendiği Nijeryalı G.’den ‘dini baskı’ gördüğünü iddia etti. “Kocam, beni kiliseye gitmeye zorluyor” diyen kadın boşanma davası açtı.

Ne yapajackson
İstanbul'da yaşayan oyuncu Perihan G. Nijeryalı Samuel Jackson G. ile 7 yıl önce kilisede evlendi. İki çocuk sahibi olan çiftin evliliği, son zamanlarda bozuldu. Genç kadın boşanma davası açtı. Perihan G. dilekçesinde, eşinin evlendikleri günden itibaren düzenli çalışmadığını ve haftanın 4 gününü kilisede geçirdiğini öne sürdü. 'ın gece geç saatlerde eve geldiğini ve kendisine de kiliseye gitmeye zorladığını belirten , "Eşimin amacı papaz olup Amerika'da yaşamaktı. Bu isteğine kolaylık olsun diye çocuklarımın doğumunu Amerika'da gerçekleşmesini sağladı" dedi. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü de ileri süren Perihan G. boşandıktan sonra kocasının çocuklarını alıp Amerika'ya yerleşeceğini iddia etti.

"KARIM BENİ ALDATTI"
Çocukları için 1000 TL, kendisi için de 750 TL nafaka isteyen genç kadın, mahkemenin 100 bin TL manevi tazminata hükmederek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Samuel Jackson G. ise eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Çocuklarının velayetini isteyen Nijeryalı damat, ayrıca Perihan G.'den de 100 bin TL de tazminat talep etti.

Ümit UZUN
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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