Ne yapajackson

İstanbul'da yaşayan oyuncu Perihan G. Nijeryalı Samuel Jackson G. ile 7 yıl önce kilisede evlendi. İki çocuk sahibi olan çiftin evliliği, son zamanlarda bozuldu. Gençkadın boşanma davası açtı.Perihan G. dilekçesinde,eşinin evlendikleri gündenitibaren düzenli çalışmadığınıve haftanın 4 gününü kilisedegeçirdiğini öne sürdü. Samuel Jackson'ın gece geç saatlerde eve geldiğini ve kendisine de kiliseye gitmeye zorladığını belirten Perihan G, "Eşimin amacı papaz olup Amerika'da yaşamaktı. Bu isteğine kolaylık olsun diye çocuklarımın doğumunu Amerika'da gerçekleşmesini sağladı" dedi. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü de ileri süren Perihan G. boşandıktan sonra kocasının çocuklarını alıp Amerika'ya yerleşeceğini iddia etti.
"KARIM BENİ ALDATTI"
Çocukları için 1000 TL, kendisi için de 750 TL nafaka isteyen genç kadın, mahkemenin 100 bin TL manevi tazminata hükmederek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Samuel Jackson G.ise eşinin kendisini aldattığınıiddia etti. Çocuklarının velayetini isteyen Nijeryalı damat, ayrıca Perihan G.'den de 100 bin TLde tazminat talep etti.
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