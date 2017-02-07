Mert Saral tutuklandı

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz hafta ünlü restoran Big Chefs'te Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu (58) vurarak öldüren Hüseyin Mert Saral (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Saral,zırhlı polis aracına bindirilerekcezaevinegötürüldü.
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