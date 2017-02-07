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tutuklandı

Mert Saral tutuklandı
İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz hafta ünlü restoran Big Chefs'te Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu (58) vurarak öldüren Hüseyin (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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