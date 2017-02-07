Kıskandırıyor diye vurdu

Bursa'da dün bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Arzu. Ö. (45) ile eski arkadaşı emekli polis Orhan B. (47) tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B. hastaların gözü önünde kadına 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. ameliyata alandı. Kaçmak isteyen saldırgan ise yakalandı. Olay anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. bir süre sonra araları bozuldu İddiaya göre süreç şöyle işledi: Gaziantep'ten polislikten emekli olduktan sonra Kuşadası'nda yaşamaya başlayan ve 2015 yılında eşinden boşandığı öğrenilen Orhan B. Facebook'tan tanıştığını Arzu Ö. ile bir süre internet üzerinden görüştükten sonra arkadaşlığını ilerletti. Birkaç kez görüşen ikilinin daha sonra arası bozuldu. Orhan B., kadını rahatsız etmeyi sürdürdü. Dün de Arzu Ö.'yü arayıp görüşmek istediğini söyledi. Ancak kadın istemedi. Çılgına dönen adam saldırıyı gerçekleştirdi. Gözaltına alınan Orhan B.'nin ifadesinde bir süredir arkadaş olduğu Arzu Ö.'nün dengesiz davrandığını, Facebook'ta bazı kişiler üzerinden kendisini gereksiz yere kıskandırdığını, bu nedenle kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı Orhan B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.